Başakşehir'de Trafik Tartışması: Şüpheliye Serbest Bırakılma İtirazı

Başakşehir'deki Olayın Ardından Adli Süreç Başlatıldı

Başakşehir'de, 17 Şubat tarihinde Kuzey Marmara Yolu'nda bir kadın sürücü ile başka bir sürücü arasında çıkan tartışma, dikkatleri üzerine çekti. Trafikte yol verme meselesi yüzünden yaşanan bu olay, sosyal medyada da gündem oldu.

Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına ait aracın zarar görmesi ve şüpheli S.Z'nin tehdit ve hakaret ettiği iddialarıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.Z, "mala zarar verme, tehdit ve hakaret" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Ancak şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılıktan İtiraz

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, S.Z'nin gerekli tedbirler alınmadan serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık, sulh ceza hakimliğine sunduğu dilekçede, şüphelinin tutuklanmasını talep ederek, olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Olayın ardından toplumda ve yetkililer arasında bu tür davranışların cezasız kalmaması gerektiğine dair bir tartışma başlatılmış durumda.