Başçayır Ortaokulu'ndan 8.sınıflara Lise Tanıtım Gezisi

Köşk Başçayır Ortaokulu, 8.sınıf öğrencilerine LGS öncesi üst öğretim kurumlarını tanıtmak ve motivasyonlarını artırmak için lise tanıtım gezisi düzenledi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:59
Köşk ilçesi Başçayır Ortaokulu 8.sınıf öğrencilerine okul yönetimince, üst öğretim kurumlarını tanıtmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla lise tanıtım gezisi düzenlendi.

Gezi Amacı ve LGS Hazırlığı

Geziyle birlikte, Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) kısa bir süre kala öğrencilerin hedef belirleme, motivasyon artırma ve sınav bilinci geliştirme sürecine önemli katkı sağlandı. Gezi ile öğrenciler liseleri tanıma fırsatı buldu.

Okul Yönetiminin Açıklaması

Başçayır ilk ve ortaokulu 8.sınıf öğrencilerimize üst öğretim kurumlarını tanıtmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla lise tanıtım gezisi düzenledik. Öğrencilerimiz liseleri yakından görme şansı bularak okulların öğrenci ve öğretmenlerinden tavsiye aldilar. Okulların tanıtımlarında destek olan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz

