Başiskele'de "Genc-i Âlâ" ile Eğitim Her Yaşa Ulaşıyor

Başiskele Belediyesi, hayata geçirdiği "Genc-i Âlâ Gençlik Modeli" kapsamında düzenlediği kültür, sanat ve eğitim programlarıyla her yaştan vatandaşa ulaşmayı sürdürüyor.

Model ve Hedefler

Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün vizyonuyla şekillenen çalışmalar, öğrenme sürecini hayatın her dönemine yaymayı amaçlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda ve Başiskele Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen projeler, gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Eğitim Noktaları ve Programlar

Eğitim faaliyetleri tek bir mekânla sınırlı kalmıyor; Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Yeniköy Âlâ Mekan ve ilçedeki farklı "gençhane"lerde sürdürülerek hizmetler ilçenin geneline yayılıyor ve fırsat eşitliği sağlanıyor.

Model kapsamında gençlere özgüven, ifade becerisi ve teknolojiyle uyumlu bir gelecek sunmayı hedefleyen çok çeşitli kurslar düzenleniyor. Robotik kodlamadan yabancı dile, diksiyon ve hitabetten işaret diline kadar geniş bir yelpazede eğitim veriliyor. Ayrıca alanında uzman eğitmenler tarafından verilen drama, müzik, resim, el sanatları, Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi gibi kurslar katılımcıların yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyor.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ "GENC-İ ÂLÂ GENÇLİK MODELİ" ÇATISI ALTINDA DÜZENLEDİĞİ KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM PROGRAMLARIYLA HER YAŞTAN VATANDAŞA HİZMET SUNMAYA DEVAM EDİYOR.