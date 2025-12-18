Başkan Geçit: İkizce TOKİ'de yaşam kalitesini artırıyoruz

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İkizce TOKİ Konutlarındaki temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, deprem konutlarında yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik adımların hızla sürdüğünü açıkladı.

İnceleme ve yürütülen çalışmalar

Başkan Geçit, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası oluşan yaraları sarmak, vatandaşlarımızın yeni yaşam alanlarında güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürdürebilmelerini sağlamak bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir" sözleriyle projenin önemine vurgu yaptı.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; ortak kullanım alanları, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanlarında kapsamlı temizlik ve hijyen çalışmaları yürütüyor. Ekipler; çöp toplama, yıkama, dezenfeksiyon ve moloz temizliği gibi işlemleri titizlikle gerçekleştirirken, çevre sağlığını tehdit edebilecek unsurlar da hızla ortadan kaldırılıyor.

Hedef: Sürdürülebilir ve güvenli yaşam alanları

Geçit, deprem sonrası konutlarda yaşamın daha düzenli ve sağlıklı hale gelmesi için tüm imkânların seferber edildiğini belirterek, "Deprem sonrası hemşehrilerimizin yeni yuvalarında huzurla yaşamalarını önemsiyoruz. Temizlik ve çevre düzeni, sağlıklı bir yaşamın temel unsurlarındandır. Bu kapsamda ekiplerimiz, deprem konutlarında düzenli ve planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın taleplerini anında değerlendirerek, gerekli müdahaleleri hızlıca yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Geçit sözlerine şöyle devam etti: "Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz; ilçemizin her noktasında olduğu gibi İkizce TOKİ Konutlarının ortak kullanım alanlarından çevre düzenlemesine, çocuk oyun alanlarından yeşil alanlara kadar her noktada kapsamlı bir temizlik çalışmaları yürütüyor. Amacımız, sadece bugünü değil, yarınları da düşünerek kalıcı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmaktır. Bizler, 'insanı merkeze alan belediyecilik' anlayışıyla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her talebi önemsiyor, sahada tespit ettiğimiz eksiklikleri hızlıca gideriyoruz. Deprem konutlarımızda yaşam kalitesini artırmak adına tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, gece gündüz demeden emek veren tüm temizlik personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Onların gayreti, şehrimizin daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir olmasına büyük katkı sunmaktadır. Deprem konutlarımızda yaşayan tüm hemşehrilerimden de çevre temizliği konusunda duyarlılık bekliyor, birlikte daha güzel bir yaşam alanı inşa edeceğimize yürekten inanıyorum".

Geçit, temizlik çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini vurgulayıp, çevre bilincinin artırılması noktasında vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini belirtti. Ekiplerin özverili çalışmalarına teşekkür eden Başkan, deprem konutlarında yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin artarak süreceğini sözlerine ekledi.

Vatandaş ve muhtarların memnuniyeti

Deprem konutlarında ikamet eden vatandaşlar yapılan temizlik çalışmalarından memnuniyetlerini dile getirerek Yeşilyurt Belediyesi'ne teşekkür etti. İnceleme ziyaretine katılan İkizce Mahalle Muhtarı Mehmet Tanrıverdi, Seyituşağı Mahalle Muhtarı Hasan Doğan ve Görgü (Cafana) Mahalle Muhtarı Ayhan Yıldız da İkizce bölgesindeki kapsamlı temizlik hizmetleri için teşekkür ederek, "Belediye Başkanımız ve ekipleri hizmetleriyle gönüllerde taht kurmuştur, emekleri ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

