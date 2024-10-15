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Batman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 640 Sikke Ele Geçirildi

Batman'da gerçekleştirilen operasyonla 640 tarihi sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:58
Batman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 640 Sikke Ele Geçirildi

Batman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Batman'da gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 640 sikke ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Operasyonu düzenleyen ekipler, alınan istihbarat doğrultusunda kent merkezinde tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmaya çalışan kişileri hedef aldı.

Operasyon Detayları

Valilikten yapılan resmi açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon neticesinde, şüphelilerin yakalandığı ve 640 adedi bulan sikkelerin güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği belirtildi.

Bu tür operasyonlarla, tarihî ve kültürel değerlerin korunması ve kaçakçılıkla mücadele edilmesi hedefleniyor. Kamuoyuna bu durumun önemi vurgulanarak, benzer faaliyetlerin önüne geçileceği ifade edildi.

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