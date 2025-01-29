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Bedirhan Şener'den Şok Suçlamalar: Anneannesini Öldürmekle Yargılanıyor

Savcı, Bedirhan Şener'in anneannesini öldürdüğünü ve annesine saldırıda bulunduğunu belirtti; ceza talep etti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:06
Bedirhan Şener'den Şok Suçlamalar: Anneannesini Öldürmekle Yargılanıyor

Bedirhan Şener'in Yargılandığı Davada Savcının Mütalaası Açıklandı

Ankara'da, anneannesini rehin alıp silahla öldüren Bedirhan Şener'in davasında savcının esasa ilişkin görüşü kamuoyuyla paylaşıldı. Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu olan Şener, mahkeme karşısına çıkarak çarpıcı suçlamalarla yüzleşti.

Duruşma Detayları ve Raporlar

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katılım gösterdi. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi tarafından, sanık Şener’in cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun dosyaya girdiğini açıkladı.

Sanık avukatı Can Kızılyar, adli tıp raporunun eksik incelemeye dayandığını savunarak, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden aldığı raporu mahkemeye sundu. Kızılyar, yeniden bir adli tıp raporu alınmasını talep etti.

Savcının Mütalaası ve Talepleri

Sanık avukatının beyanlarının ardından, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Bedirhan Şener’in anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğünü ve annesi Berrin Şener'e ise öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

Savcı, Şener'in “üst soya karşı kasten öldürme”, “üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme Kararı ve Duruşmanın Ertelenmesi

Mahkeme, sanığın avukatının yeniden rapor alınması talebini reddetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 27 Şubat 2024'e ertelendi.

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