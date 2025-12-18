DOLAR
BEUN'li Doç. Dr. Aytaç Altan ScholarGPS 2025'te Dünya İlk %0,05'lik Dilimde

Doç. Dr. Aytaç Altan, ScholarGPS 2025'te tüm alanlarda dünya 4.789, Matematiksel Optimizasyonda 73. sırayla ilk %0,05'lik dilime girerek 'Highly Ranked Scholar' oldu.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:05
Uluslararası akademik performans ve etki analiz platformu ScholarGPS tarafından açıklanan 2025 Scholar Rankings sonuçlarına göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) öğretim üyelerinden Doç. Dr. Aytaç Altan önemli bir başarıya imza attı. Altan, dünya genelindeki araştırmacılar arasında ilk %0,05’lik dilimde yer alarak "Highly Ranked Scholar" ünvanına layık görüldü.

Başarı ve Sıralamalar

Doç. Dr. Altan, ScholarGPS’in yayın üretkenliği, atıf etkisi ve bilimsel katkı kalitesine dayalı bibliyometrik değerlendirmesi kapsamında; Tüm Alanlar (Overall - All Fields) kategorisinde dünya 4.789’uncusu, Mathematical Optimization (Matematiksel Optimizasyon) alanında ise dünya 73’üncüsü oldu. Bu sonuçlar, son beş yıllık akademik performansa dayalı değerlendirmede dikkat çekici bir başarı gösteriyor.

ScholarGPS’in Önemi

ScholarGPS sıralamaları; araştırmacıların kariyerleri boyunca ve özellikle son yıllardaki bilimsel üretimlerini alan ve disiplin bazında analiz eden, uluslararası ölçekte saygın bir değerlendirme sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, akademisyenlerin küresel bilim dünyasındaki görünürlüğünü ve etkisini ortaya koymayı amaçlıyor.

Rektörün Açıklaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, elde edilen başarıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Aytaç Altan’ın ScholarGPS gibi uluslararası saygınlığa sahip bir platformda, dünya genelinde üst sıralarda yer alması bizler için büyük bir gurur ve mutluluk vesilesidir. Bu başarı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin bilimsel üretkenliğinin, araştırma kalitesinin ve uluslararası görünürlüğünün somut bir göstergesidir. Akademisyenlerimizin dünya çapında elde ettiği bu tür nitelikli başarılar, Üniversitemizin bilim mutfağı kimliğini daha da güçlendirmekte, genç araştırmacılarımıza da ilham kaynağı olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle değerli hocamız Doç. Dr. Aytaç Altan’ı, bu önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."

BEUN camiası, Doç. Dr. Aytaç Altan'ın uluslararası alandaki bu başarısını kutluyor.

