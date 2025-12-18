Beyağaç Belediyesi'ne TBB'den damperli kamyonet teslimi

Beyağaç Belediyesi'ne TBB'den damperli kamyonet teslim edildi

Beyağaç Belediyesi araç filosu genişlemeye devam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe edilen damperli kamyonet, belediye yetkililerine teslim edildi.

Tören ve teslimat

Hibenin teslimini, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün aldı. Teslimat törenine katılan Pütün, aracın TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in elinden teslim edildiğini belirtti.

Başkanın açıklaması

Başkan Sezayi Pütün, törende yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Araç Teslim Töreni’ne katıldık. TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in elinden, Belediyemize kazandırılan damperli kamyonumuzu teslim aldık. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun. Kazasız belasız, Beyağaç’ımıza hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin'.

Beyağaç Belediyesi, gelen yeni araçla birlikte hizmet kapasitesini artırmayı ve ilçeye daha hızlı müdahale etmeyi hedefliyor.

