Beylikdüzü Otoparkında Basın Mensubu Muharrem Can Kurtuluş Davası Sürüyor

Duruşma ve Tanık Beyanları

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen, Asilcan Aras, Atakan Gökmen ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada maktulün babası Şenol Kurtuluş da müşteki olarak hazır bulundu.

SEGBİS üzerinden ifade veren tanık Kudret Demirtaş, olay tarihinde West İstanbul Marina'nın otoparkında çalıştığını, üç erkeğin kavga ettikten sonra araçlarına bindiklerini anlattı. Demirtaş, beyaz bir aracın otoparka geldiğini, aracın ödemesini yaptığı sırada arkası dönükken silah sesi duyduğunu, Atakan Gökmen'in elinde silah olduğunu gördüğünü belirtti.

Demirtaş, maktulün yerde yattığını, diğer otopark görevlisiyle müdahale ettiklerini, Atakan'ın "Polis yok mu?" diye bağırdığını ve Asilcan Aras'ın da olay yerinde bulunduğunu ifade etti. Ayrıca Asilcan'ın yere düşen maktule tekme attığını gördüğünü aktardı.

Tanık Mine Tanrıcan ise marinadaki restoranda bulunduğunu, tanıdığı sanıklar Atakan ve Sonkan Gökmen ile o gün Asilcan Aras'ı gördüğünü anlattı. Tanrıcan, otopark çıkışındaki bariyer bölgesinde maktulün aracının kendi aracının önünde olduğunu, arbedenin araçtan inme sonrası yaşandığını ve maktule "Yeter artık. Bunlar anlamıyor, Sen bari aracına bin, git." dediğini bildirdi.

Tanrıcan, olay sonrası 2 el silah sesi duyduğunu, kısa süre sonra Makam Selin'in kendisini arayıp "Burada çok kötü şeyler oluyor" dediğini, ardından Selin'in kendi aracına bindirildiğini ve Atakan'ın "Buradan gidin. Bizi gelip alacaklar. Kötü şeyler oldu." dediğini aktardı.

Mahkeme Kararı ve Süreç

Mahkeme heyeti, duruşmada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma, dosyada eksik hususların tamamlanması amacıyla ertelendi.

İddianamede Yer Alan İddialar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Aralık 2024'te Beylikdüzü'nde sanıkların Yakuplu'daki restoranda bulundukları belirtiliyor. İddianamede; Sonkan Gökmen'in otoparkta bariyer önünde maktul Muharrem Can Kurtuluş'a laf attığı, sonrasında Asilcan Aras ile birlikte maktule saldırdıkları, Aras'ın maktulün telefonunu aldığı ve araca binerek diğer sanığın yanına gittiği anlatılıyor.

İddianamede ayrıca maktulün tanık Erkan Alkış'ın telefonundan kendi cep telefonunu aradığı, sanık Atakan Gökmen'in bu aramaya cevap verip maktule hakaret ederek nerede olduğunu sorduğu, bunun üzerine Atakan, Sonkan ve Asilcan'ın maktulün yanına gittikleri kaydediliyor.

İddianamede Atakan Gökmen'in maktule silahla 6-7 el ateş ettiği, sanıkların olaydan sonra diğer sanık Taha Keskin'i çağırıp durumu anlattıkları ve birlikte Esenyurt'taki eve gittiklerinin bildirildiği yer alıyor.

Savcılık, Atakan Gökmen hakkında "kasten öldürme", "silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından müebbet ve 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası; Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras hakkında ayrı ayrı "kasten öldürme" ve "silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma" suçlarından müebbet ve 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası; Taha Keskin hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.