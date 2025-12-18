DOLAR
Bilecik Bozalan'da Şarampole Uçan Otomobil: 2 Yaralı

Bilecik-Bozüyük-Dodurga karayolu Bozalan mevkiinde 11 ACL 283 plakalı otomobil şarampole devrildi; sürücü Sami E. ve yolcu Müstecep A. yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:30
Kaza; Bilecik-Bozüyük-Dodurga karayolu Bozalan mevkiinde meydana geldi. Bozüyük istikametine seyir halindeki 11 ACL 283 plakalı otomobilin sürücüsü Sami E. aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil yolun sol tarafındaki ağaçlık alana uçtu. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Müstecep A. yaralandı.

Yaralılara olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve her iki kişi de Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme Başlatıldı

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

