Bilecik İl Müftülüğü Engellilerle Gönül Köprüsü Kurdu

Bilecik İl Müftülüğü, kentteki engelli bireyler, aileler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretlere katılanlar

Programlara İl Müftü Yardımcıları Dr. Adem Özsoy ve Hatice Geçgelen, Şube Müdürü Mustafa Keskin, engelli koordinatörleri, vaizler ve Kur’an Kursu öğreticileri katıldı.

Ziyaretlerin içeriği

Ziyaretler kapsamında Altı Nokta Körler Derneği, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği ile engelli vatandaşların evleri ziyaret edildi. Yapılan sohbetler, edilen dualar ve paylaşılan manevi destek hafta boyunca anlamlı anlar yaşanmasını sağladı. Ziyaretlerde engelli bireylere çeşitli hediyeler verildi.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in mesajı

İl Müftüsü Ahmet Dilek şunları söyledi: "Engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onların hayatını kolaylaştırmak, gönüllerine dokunmak ve manevi destek olmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Engelleri dayanışmayla, sevgiyle ve birlikte aşacağız".

