Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Emeklinin gözü Ocak zammında: 19 bin TL hedefine doğru

Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için Ocak zammı takvimi hızla ilerliyor. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte dört aylık fark netleşirken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş olası zam oranlarını açıkladı.

Emekli için kesinleşen zam oranı

Emekli maaşlarında altı aylık dönemin dört ayı tamamlandı. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim verilerine göre Karakaş, mevcut dört aylık verinin %10,25 oranındaki farkı garantilediğini belirtti. Karakaş, 'Bugün itibarıyla 4 aylık veri elimizde ve bu rakamlar kesinleşmiş durumda. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oranındaki zam artık cepte.' ifadelerini kullandı.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak?

Kasım ve Aralık enflasyon verileri ile nihai oran belli olacak. Karakaş, Merkez Bankası verileri ve piyasa beklentileri ışığında yaptığı tahminlerde şu aralığı paylaştı:

Beklenen Yıllık Enflasyon: %31 - %33

6 Aylık Tahmini Zam: %12,28 (en az) - %13,99 (en fazla)

Ortalama Beklenti: %13 civarı

Karakaş, 'Yüzde 33'lük bir enflasyon beklemediğimiz için, maaş güncellemelerinin ortalama yüzde 13 bandında gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.' dedi.

En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Taban aylık konusunda Karakaş, TCMB verilerine dayanarak senaryoları paylaştı. Refah payı hariç sadece enflasyon farkı üzerinden hesaplanan rakamlar şöyle:

Mevcut en düşük maaş (kaynak verisine göre): 16.881 TL

4 aylık farkla (%10,25): 18.611 TL

%31 yıllık enflasyon tahminiyle: 18.954 TL

Üst sınır beklentisiyle: 19.243 TL

Uzman, en düşük emekli maaşının 19.243 TL seviyesini zorlayabileceğine dikkat çekti ve 2023 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan seyyanen zamın bugünkü değeriyle karşılaştırma yaptı.

Enflasyon farkı nedir?

Enflasyon farkı, memur ve emeklilerin toplu sözleşme artışının altı aylık enflasyon oranının altında kalması durumunda devreye giren bir telafi mekanizmasıdır. Teknik bir terim olmasının ötesinde, sabit gelirlinin alım gücünü koruyan bir güvence işlevi görür. TÜİK verileriyle netleşen bu oran, doğrudan ekstra bir ödeme olmayıp, maaşların enflasyon karşısında erimesini önlemeye yöneliktir.

Ocak zammı kesinleşene kadar Kasım ve Aralık verileri belirleyici olmaya devam edecek; mevcut tabloda ise emekli maaşlarının 19 bin TL sınırına yaklaşma ihtimali öne çıkıyor.