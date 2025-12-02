2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Türkiye'de trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen 2025 Yeni Trafik Kanunu taslağı, sürücülere yönelik para cezalarında ve idari yaptırımlarda köklü değişiklikler öngörüyor. Taslak, sadece para cezalarını yükseltmekle kalmayıp ehliyetlere el koyma sürelerini uzatmayı ve araçların trafikten men edilmesini de içeriyor.

Genel Yaklaşım

Taslak, özellikle alkollü ve uyuşturucu etkisindeki araç kullanımı, makas atma, yetkisiz çakar lamba kullanımı gibi «bilinçli ihlaller» için toleransı sıfırlamayı amaçlıyor. Paket, kademeli para cezaları, uzun süreli ehliyet iptalleri ve araç menleriyle caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2025

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik en sert maddeler taslakta yer alıyor. Kademeli ceza sistemi şu şekilde öne çıkıyor:

- 1. ihlal: 25.000 TL idari para cezası ve ehliyete 6 ay el konulması.

- 2. ihlal: Ceza 50.000 TL, sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınacak.

- 3. ihlal: Ceza 150.000 TL, ehliyet 5 yıl süreyle iptal edilecek.

Uyuşturucu etkisinde araç kullanımı tespit edildiğinde ise hiçbir kademe uygulanmaksızın doğrudan 150.000 TL ceza kesilecek ve sürücü belgesi tamamen iptal edilecek.

Makas Atma ve Hız Sınırı İhlali Cezaları

Otoyollarda trafiği tehlikeye atan agresif sürüşlere karşı yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Makas atma cezası 90.000 TL olarak belirlenirken, ehliyete 60 gün el konulacak ve araç trafikten men edilecek.

Hız ve kırmızı ışık ihlallerinde kademeli artış uygulanacak: ilk ihlalde 5.000 TL olan ceza, tekrarlar sonucunda 6. ihlal ve sonrasında 80.000 TL'ye kadar yükselebilecek ve ehliyet iptali gündeme gelecek.

Çakar Lamba ve Ehliyetsiz Araç Kullanımı

Trafikte yetkisiz üstünlük sağlamaya yönelik düzenlemeler de taslakta yer alıyor. Mevzuata aykırı çakar lamba takanlara 138.000 TL ceza kesilecek; araç 30 gün trafikten men edilecek ve sürücü belgesine el konulacak.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası ise 40.000 TL olarak revize edilmektedir.

Düğün Konvoyu ve Yol Kapatmaya Son

Şehir içi veya otoyollarda trafiği durdurarak yapılan düğün konvoylarına yönelik sert yaptırımlar geliyor. Tünel, köprü veya otoyol kapatarak trafik akışını engelleyenlere 120 gün ehliyet iptali ve 120 gün araç men cezası uygulanacak.

Yürürlük Tarihi

TBMM sürecinin tamamlanmasının ardından yasalaşması beklenen paket için planlanan yürürlük tarihi 1 Ocak 2026 olarak belirtiliyor.

Polisin 'Dur' İhtarına Uymama

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücülere yönelik öngörülen yaptırım: 200.000 TL para cezası, 60 gün ehliyete el konulması ve aracın 60 gün trafikten men edilmesi.

Cep Telefonu ile Araç Kullanma

Cep telefonu ile araç kullanma cezaları kademelendirilmiş durumda: ilk ihlalde 5.000 TL, ikinci ihlalde 10.000 TL. Taslağa göre, sürücü 5 yıl içinde tekrarlamaya devam ederse ehliyet iptaline kadar varabilecek bir süreç işletilebileceği belirtiliyor.

Motosiklette Kask Takmama

Motosiklet sürücüleri için kask takmamanın cezaları da kademelendirildi: ilk ihlalde 2.500 TL, ikinci ihlalde 5.000 TL, üçüncü ihlalde 10.000 TL.

Not: Haber, TBMM'deki taslak metne dayanmakta olup, son şeklinin kanunlaşma sürecinde değişebileceği vurgulanıyor.