2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2026 Asgari Ücret Görüşmeleri Başladı: Kritik Zirve ve Takvim

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 asgari ücret görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay arasında yapılan ön görüşme ile fiilen başladı. İlk resmi toplantı tarihinin Aralık ayının ilk haftası içinde netleşmesi bekleniyor. Yasal gereklilik gereği görüşmelerin en geç Aralık ayı sonuna kadar tamamlanarak yeni ücretin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi gerekiyor.

'5+5+1' Formülü Masaya Kondu

Görüşmede en dikkat çeken teklif, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısında köklü bir değişiklik önerisi oldu. Bugüne kadar komisyon; 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşuyordu. Hükümet kanadının önerdiği yeni model ise 5 İşçi - 5 İşveren - 1 Hükümet Temsilcisi şeklinde ve TÜRK-İŞ tarafından değerlendirmeye alındı. Öneri, komisyon dengelerini ve karar alma sürecini yakından etkileme potansiyeli taşıyor.

Zam Tahminleri: Enflasyon Beklentisi Belirleyici

Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin yıl sonu enflasyon beklentisi olan %31–%33 bandı, asgari ücret hesaplamalarında belirleyici kabul ediliyor. Kulislerden sızan ilk hesaplamalara göre; eğer pazarlıklar bu enflasyon oranları üzerinden şekillenir ise yeni asgari ücretin 28.956 TL ile 29.398 TL aralığında olması bekleniyor.

Tek Zam mı, Ara Zam mı? Tartışma Sürüyor

Geçmişte yüksek enflasyon dönemlerinde asgari ücrete ara zam uygulanması gibi senaryolar gündeme gelmişti. Bu yıl için resmi bir ara zam kararının öngörülmediği belirtilse de, süreç boyunca taraflar arasındaki pazarlıkların sonucu belirleyici olacak. TÜRK-İŞ geçmiş dönemlerde mevcut yapının adaletsiz olduğunu savunarak bazı toplantılara katılmama kararı da almıştı; bu yılki yapısal değişiklik teklifinin sürece nasıl yansıyacağı yakından izlenecek.

Özetle: Asgari ücret maratonu başladı; komisyon yapısına ilişkin '5+5+1' önerisi ve %31–%33 enflasyon beklentisi temelinde ilk zam tahminleri 28.956–29.398 TL aralığında şekilleniyor.