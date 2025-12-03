MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son dakika uyarısı: Lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son değerlendirmeye göre yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, özellikle önümüzdeki iki günde yoğun kar yağışına neden olacak. Batı bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinde veya biraz üzerinde seyrederken, doğu illerinde beyaz örtü hayatı zorlaştıracak.

MGM'den günlük değerlendirme (3 Aralık Salı)

3 Aralık Salı günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı kesimlerde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülürken, doğuda kışın sert yüzü hissedilecek. Kıyı kesimlerde ve alçak rakımlarda yağışlar yağmur ve sağanak; iç kesimlerde ise yağışların kara dönüşmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yoğun kar olasıdır.

3 Aralık Salı — Kar beklenen iller

Erzurum, Ardahan, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı kar yağışı öngörülüyor.

6 Aralık Cumartesi — Hafta sonu kar uyarısı

Hafta sonu soğuk hava dalgası etkisini genişleterek Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde kar yağışı getirecek. Bu illerde yer yer tipi ve buzlanma riski bulunuyor; dikkat ve tedbir önemli.

Batıda ılıman seyrederken uzman uyarısı sürüyor

İstanbul, İzmir ve Bursa gibi batı illerinde hava parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli olacak; sıcaklıkların 1-3 derece artması bekleniyor. Ancak uzmanlar, batıdaki ılıman havanın geçici olduğuna ve kışın ilerleyen günlerinde soğuk hava dalgalarının tüm yurtta etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, kış lastiği uygulamasına geçildiği bu dönemde sürücüler ile vatandaşların tedbirli olması önem taşıyor.