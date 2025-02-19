Bilecik’te Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Bilecik merkez ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde, etkili olan kar yağışı ve yoğun buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Osmaneli ilçesinde ise taşımalı eğitim sistemine tabi olan okullarda da eğitim durduruldu.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 20 Şubat Perşembe günü, merkez ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma tehlikesinin görüldüğü belirtilerek, eğitime ara verilmesi kararı alındığı bildirildi.

Ayrıca, Osmaneli ilçesindeki Ağlan, Adliye, Hisarcık, Sarıyazı, Boyunkaya, Oğulpaşa, Avdan, Çiftlik, Belenalan ve Orhaniye köylerinde de aynı gün içinde taşımalı eğitime ara verileceği ifade edildi.

Kamu kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşlerde çocukları bulunan kadın çalışanlar da bu durumda idari izinde sayılacaklar.