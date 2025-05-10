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Bilecik'te Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen kazada 2 otomobil ve motosiklet çarpıştı; 1 yaralı ve 3 ölü var. Kaza anı görüntülendi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 12:02
Bilecik'te Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2 otomobil ile bir motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, D650 kara yolunun Bilecik istikametinde ilerleyen Semih Altın idaresindeki 16 AGZ 881 plakalı otomobil, Selimiye köyü Kuzuluk mevkisi yakınlarında Harun Cengiz yönetimindeki 11 AAH 241 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada Cengiz’in aracının hemen arkasında bulunan E.U.'nun kullandığı 11 ACJ 704 plakalı motosiklet de otomobillere çarparak devrildi.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücülerden Altın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer sürücü Cengiz, Altın'ın aracında yolcu olarak bulunan Özcan Çelik ile motosikletin sürücüsü E.U., ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Cengiz ile Çelik, buralardaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.U.’nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Altın'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza anı bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2 otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı, 3...

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2 otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2 otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı, 3...

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2 otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı, 3 kişi yaşamını yitirdi.

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