Bilecik'te motosiklet ve ATV denetimleri yoğunlaştı

Bilecik kent merkezinde motosiklet ve ATV sürücülerine yönelik sıkı denetimler aralıksız devam ediyor. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yürüttükleri uygulamalarda sürücüleri tek tek kontrol etti.

Uygulama detayları

Denetimlerde kask kullanımı, koruyucu ekipmanlar ve sürücü belgeleri titizlikle incelendi. Kurallara uymayan sürücülere yasal işlem uygulanırken, eksikliği bulunan sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililerin açıklaması

Denetimlerin sürücü ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürüldüğünü belirten Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Kask tak, ekipmanını kullan riskleri en aza indir" dedi.

