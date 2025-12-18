Bilecik Valisi Sözer AFAD İl Müdürlüğü'nde İnceleme Yaptı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünde yürütülen çalışmaların yerinde incelenmesi için bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret ve Bilgi Alımı

Vali Sözer, Bilecik AFAD İl Müdürlüğüne giderek İl Müdürü Ercüment Diyar’dan kurumun faaliyetleri, afet ve acil durumlara yönelik hazırlıklar ile devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Değerlendirme ve Vurgular

Çalışmaların sahadaki yansımalarını ve kurumlar arası koordinasyonun önemini değerlendiren Sözer, AFAD personeliyle bir araya gelerek afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

"Afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitemizi sürekli güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm ekiplerimizle sahadayız" dedi.

