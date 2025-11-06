Bitlis'te Süper Ayın Ardından Etkileyici Ay Batımı

Bitlis semalarında sabahın erken saatlerinde gerçekleşen süper ayın hemen ardından ayın ufka doğru alçalışı, izleyenlere büyüleyici görüntüler sundu.

Şehrin yüksek kesimlerinden gözlemlenen bu doğa olayı, fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunarken, gökyüzünün berraklığı manzarayı daha da etkileyici hale getirdi.

Ay, dün geceki süper ay sırasında dünyaya yaklaşık 356 bin kilometre mesafeye kadar yaklaşarak yılın en yakın dolunaylarından birini oluşturdu. Bu göksel yakınlığın ardından gerçekleşen sabah saatlerindeki ay batımı, Bitlis'te göz alıcı bir görsel şölen sundu.

Görüntülerin Sahibi

Bu etkileyici anlar, doğa gözlemcisi ve fotoğrafçısı Dr. Cihan Önen tarafından görüntülendi.

