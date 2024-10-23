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Blinken'dan İsrail'e Gazze'ye Saldırıların Durdurulması Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e Gazze'deki saldırıların sonlandırılması ve esir takası yapılması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:47
Blinken'dan İsrail'e Gazze'ye Saldırıların Durdurulması Çağrısı

Blinken'dan Önemli Açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu çerçevesinde Tel Aviv'e yaptığı ziyarette, İsrail yönetimiyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Gazze'ye Saldırıların Durdurulması İhtiyacı

Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve esir takası mutabakatına varılması gerektiğini vurguladı. Blinken, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılardan sonra elde ettiği "taktiksel başarılar" ile bu başarıların kalıcı stratejik kazanımlara dönüşmesi gerektiğini belirtti.

İnsani Yardımlar ve İran Uyarısı

İnsani yardımların artırıldığını iddia eden Blinken, mevcut durumun yetersiz olduğunu dile getirdi. Ayrıca, İsrail'in olası bir saldırı karşısında İran'a yanıt verirken gerginliği artırmaması gerektiğini de ekledi.

Sirenler ve Gecikmeli Ayrılış

Tel Aviv'den ayrılışı sırasında meydana gelen siren sesleri nedeniyle Blinken'ın planlanan çıkışı geç gerçekleşti. İsrail ordusu, bu sirenlerin Lübnan'dan atılan 2 uzun menzilli roket nedeniyle çaldığını ve roketlerin havada imha edildiğini açıkladı.

Son olarak, Blinken Tel Aviv'den Suudi Arabistan'a hareket etti.

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