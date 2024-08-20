BM, Nijerya'daki Terör Saldırılarında 4 Bin 500 Sivilin Hayatını Kaybettiğini Açıkladı

BM: Nijerya'nın Kuzeydoğusundaki Terör Saldırıları Korkunç Boyutlara Ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Bölge Ofisi Başkanı David Lubari Lominyo, Nijerya'nın kuzeydoğusunda, özellikle Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde geçtiğimiz yıl gerçekleşen terör saldırılarında 4 bin 500 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Lominyo, Yobe eyaletindeki BM Ofisi'nde yaptığı açıklamada, devam eden şiddet olayları ve teröristlerin ayrım gözetmeyen saldırılarının, sivillerin korunmasını sürekli bir endişe kaynağı haline getirdiğini vurguladı.

Çocuklar Tehlikede

Bu yıl içinde de benzer saldırıların yaşandığını belirten Lominyo, BM Genel Sekreteri'nin silahlı çatışmalarda sivillerin korunması konusundaki 2024 raporuna atıfta bulunarak, Kuzeydoğuda 230 bin çocuğun yetersiz beslenme ve şiddetli kriz nedeniyle yaşamlarının tehlikede olduğunu ifade etti.

Şiddetin Durdurulması Çağrısı

Lominyo, güvenlik kurumları ve terör grupları da dahil olmak üzere tüm tarafları şiddeti durdurmaya, sivil varlıkları korumaya ve çocuklara sağlıklı bir yaşam sürme şansı tanımaya davet etti.