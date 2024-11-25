BM Raportörleri Rusya'ya Acil Çağrı: Ukrayna'nın Elektrik Sistemine Saldırıları Durdursun

BM Raportörlerinden Rusya'ya Ç calling: Saldırılar Durdurulsun

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, nükleer felaket riskini önlemek amacıyla Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik sistemine yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini bildirdi. BM raportörlerinin yaptığı yazılı açıklamada, 17 Kasım 2024’te gerçekleştirilen saldırının ciddi bir nükleer felaket riski taşıdığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Rus hükümetine Ukrayna'nın elektrik altyapısına yönelik saldırıları derhal durdurma çağrısı yapıldı. 13 BM özel raportörü ve çalışma grubunun, 22 Ekim tarihinde Rus hükümeti ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, sivillerin hayatta kalması için kritik öneme sahip enerji altyapısına saldırıların uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasak olduğu ifade edildi.

Raportörler, "17 Kasım'da Ukrayna'nın elektrik sistemine yönelik gerçekleştirilen son büyük ölçekli Rus saldırısının, ülkenin nükleer santralleri için hayati öneme sahip elektrik trafo merkezlerine daha fazla zarar verdiğini" vurguladı.

BM Özel Raportörleri Hakkında

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları olarak bilinen bir süreç içerisinde yer almaktadır. Bu bağımsız mekanizmalar, belirli bir ülkenin durumunu veya küresel tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme işlevi görmektedir.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasıyla ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.