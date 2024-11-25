DOLAR
34,56 -0,06%
EURO
36,32 -1,03%
ALTIN
2.914,53 3,04%
BITCOIN
3.280.352,9 1,95%

BM Raportörleri Rusya'ya Acil Çağrı: Ukrayna'nın Elektrik Sistemine Saldırıları Durdursun

BM raportörleri, Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik sistemine yönelik saldırılarını durdurması için acil çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 21:44
BM Raportörleri Rusya'ya Acil Çağrı: Ukrayna'nın Elektrik Sistemine Saldırıları Durdursun

BM Raportörlerinden Rusya'ya Ç calling: Saldırılar Durdurulsun

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, nükleer felaket riskini önlemek amacıyla Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik sistemine yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini bildirdi. BM raportörlerinin yaptığı yazılı açıklamada, 17 Kasım 2024’te gerçekleştirilen saldırının ciddi bir nükleer felaket riski taşıdığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Rus hükümetine Ukrayna'nın elektrik altyapısına yönelik saldırıları derhal durdurma çağrısı yapıldı. 13 BM özel raportörü ve çalışma grubunun, 22 Ekim tarihinde Rus hükümeti ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, sivillerin hayatta kalması için kritik öneme sahip enerji altyapısına saldırıların uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasak olduğu ifade edildi.

Raportörler, "17 Kasım'da Ukrayna'nın elektrik sistemine yönelik gerçekleştirilen son büyük ölçekli Rus saldırısının, ülkenin nükleer santralleri için hayati öneme sahip elektrik trafo merkezlerine daha fazla zarar verdiğini" vurguladı.

BM Özel Raportörleri Hakkında

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları olarak bilinen bir süreç içerisinde yer almaktadır. Bu bağımsız mekanizmalar, belirli bir ülkenin durumunu veya küresel tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme işlevi görmektedir.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasıyla ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: Vali ve Belediye Başkanı'ndan Açıklamalar
2
UNESCO'da İsrail'in UNRWA Kararına Karşı Tasarı Kabul Edildi
3
TBMM'de Genel Sağlık Sigortası İçin Yeni Düzenlemeler
4
Beyoğlu'nda İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Denetim Genelgesi Müjdesi
6
Pentagon, Trump ile Geçiş Anlaşması İmzalanmadığını Açıkladı
7
Arap Birliği'nden İsrail'e Net İhtar: Irak'a Müdahale Reddi

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!