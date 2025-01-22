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BM Raportörü Albanese: İsrail'in Gazze'deki Soykırımı Batı Şeria'ya Taşınabilir

Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin Batı Şeria'ya yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:37
BM Raportörü Albanese: İsrail'in Gazze'deki Soykırımı Batı Şeria'ya Taşınabilir

BM Raportörü Albanese'den Çarpıcı Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım uygulamalarının durdurulmaması halinde Batı Şeria'ya da sıçrayabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

Gazze'deki Ateşkesin Ardından Cenin Mülteci Kampı'na Saldırı

Albanese, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na dün gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırıya dikkat çekti. Saldırının, Gazze'de varılan ateşkesin hemen ardından gerçekleştiğini belirten Albanese, dünkü olaylarda aralarında bir çocuğun da olduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin yaralandığını ifade etti.

Albanese, saldırılara karşı çıkışında, "Durdurulmaya zorlanmadığı takdirde, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı Gazze ile sınırlı kalmayacak." şeklinde vurguladı.

Cenin Mülteci Kampı'ndaki Gelişmeler

İsrail askerlerinin, askeri araçların yanı sıra iş makineleriyle Cenin Mülteci Kampı'na girdiği ve saldırıların devam ettiği bildirilmektedir. Saldırıların sona ermediği ve durumun giderek kötüleştiği belirtiliyor.

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