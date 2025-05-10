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Bodrum'da 3. Zeytin Çiçeği Festivali Coşkuyla Kutlandı

Bodrum'da 3. Zeytin Çiçeği Festivali, yerel ürünlerin sergilendiği etkinliklerle gerçekleşti ve katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 22:03
Bodrum'da 3. Zeytin Çiçeği Festivali Coşkuyla Kutlandı

Bodrum'da 3. Zeytin Çiçeği Festivali Coşkuyla Kutlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi, geleneksel Zeytin Çiçeği Festivali'nin üçüncüsüne ev sahipliği yaptı. Çiftlik ve Kızılağaç Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen festival, kaymakamlık, belediye ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirildi.

Etkinlik, renkli bir kortej yürüyüşüyle başladı ve Yalıçiftlik mevkisinde yer alan belediyeye ait kafenin çevresinde yoğun ilgiyle devam etti. Festivalde, yerel gıda ürünlerinin sergilendiği çok sayıda stant açıldı. Ayrıca, halk oyunları gösterileri ile katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, festival sırasında yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin yerel üreticilere destek sağladığını vurguladı ve "Annelerimizin, kardeşlerimizin ürettiği ürünlerin pazarlanması önemli. Otellerimizin de bu ürünlerden faydalanması büyük bir fırsat. Bu festivalin devam ettirilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Zeytin Çiçeği Festivali'nin üçüncüsü gerçekleştirildi. Bodrum Kaymakamı...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Zeytin Çiçeği Festivali'nin üçüncüsü gerçekleştirildi. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, yerel ürünlere dikkati çekmek amacıyla düzenlen festivalde konuşma yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Zeytin Çiçeği Festivali'nin üçüncüsü gerçekleştirildi. Bodrum Kaymakamı...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Zeytin Çiçeği Festivali'nin üçüncüsü gerçekleştirildi. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, yerel ürünlere dikkati çekmek amacıyla düzenlen festivalde konuşma yaptı.

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