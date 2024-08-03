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Bolu'da Otomobil Kazası: Sürücü Direksiyon Başında Uyudu

Bolu'da direksiyon başında uyuyan sürücü aydınlatma direği ve otobüse çarparak durdu. Alkol testi sonucunda ehliyetine el konuldu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 01:48
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 01:55
Bolu'da Otomobil Kazası: Sürücü Direksiyon Başında Uyudu

Bolu'da Direksiyon Başında Uyuyan Sürücü Kazaya Yol Açtı

Bolu'nun D-100 kara yolunun Kasaplar mevkisinde, direksiyon başında uyuyan bir sürücü, otomobiliyle aydınlatma direği ve park halindeki bir yolcu otobüsüne çarptı.

Olay, otomobilin durduğunu fark eden vatandaşların aracın içini kontrol etmesiyle ortaya çıktı. Direksiyon başında hareketsiz şekilde oturan sürücüyü görenler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay Yerinde Acil Müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğinde, otomobil hareket etmeye başladı ve yoldan çıkarak şarampole doğru ilerledi.

Yeşil alan üzerinden yaklaşık 100 metre yolu kat eden otomobil, bölgede bulunan bir otelin otoparkındaki aydınlatma direği ile park halindeki yolcu otobüsüne çarparak durdu.

Sürücü Kendi İmkanlarıyla Çıktı

Kaza anında uyanan sürücü, kendi imkanlarıyla araç içinden çıktı ve ambulansta muayene edilmek üzere götürüldü. Kazada yaralanmadığı belirlenen Onur K., hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği alkol testinde, sürücünün 156 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Onur K.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el kondu. Araç, olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bolu'da sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobil, aydınlatma direği ve park halindeki yolcu...

Bolu'da sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobil, aydınlatma direği ve park halindeki yolcu otobüsüne çarparak durdu.

Bolu'da sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobil, aydınlatma direği ve park halindeki yolcu...

Bolu'da sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobil, aydınlatma direği ve park halindeki yolcu otobüsüne çarparak durdu.

Bolu'da sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobil, aydınlatma direği ve park halindeki yolcu...

Bolu'da sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobil, aydınlatma direği ve park halindeki yolcu otobüsüne çarparak durdu.

Bolu'da sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobil, aydınlatma direği ve park halindeki yolcu...

Bolu'da sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobil, aydınlatma direği ve park halindeki yolcu otobüsüne çarparak durdu.

Bolu'da sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobil, aydınlatma direği ve park halindeki yolcu...

Bolu'da sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobil, aydınlatma direği ve park halindeki yolcu otobüsüne çarparak durdu.

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