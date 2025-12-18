DOLAR
Bolu'da şap kısıtlamaları kaldırıldı

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:09
Bolu'da hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle il genelinde uygulanan kısıtlamalar, yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırıldı.

Vaka ve kısıtlama geçmişi

Geçtiğimiz ay merkez ilçeye bağlı Muratlar köyü ve Kasaplar Mahallesi'nde tespit edilen vakalar sonrası il genelinde hayvan hareketlerinde kısıtlamalar uygulanmış, ayrıca Bolu Hayvan Pazarı faaliyete kapatılmıştı.

Alınan önlemler ve sonuçları

Yetkililerce yapılan müdahalelerle hastalığa yakalanan hayvanlara gerekli tedaviler uygulandı ve hastalığa yakalanan tüm hayvanlar iyileştirildi. Yapılan aşılama çalışmalarının başarı oranı ise %113 olarak kayda geçti.

Gerçekleştirilen etkin önlemler sonucu, il genelindeki hayvan hareketlerindeki kısıtlamaların kaldırıldığı ve Bolu Hayvan Pazarı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

