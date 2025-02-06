Bolu'da Taşımalı Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Bolu'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Bolu merkez ilçe ile Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitime yarın bir gün ara verildi. Bu karar, Bolu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, kentin bazı bölgelerinde devam eden olumsuz hava koşullarının öğrencilerin güvenliğini tehdit edebileceği belirtilerek, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir alındığı ifade edildi.

Buna göre, taşımalı eğitim kapsamındaki tüm öğrencilerin yanı sıra bu yerleşim yerlerinde ikamet eden ortaöğretim öğrencilerinin de eğitim-öğretime bir gün ara vereceği bildirildi.