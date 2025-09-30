Bolu Gölköy Barajı'nda Kızıl Şahin Rüzgarlı Havada Avlanırken Kamerada

Bolu Gölköy Barajı'nda rüzgarlı havada avlanan kızıl şahinin, şiddetli rüzgara rağmen kanat çırpmadan asılı kaldığı anlar kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:31
Doğadan nefes kesen av anları

Bolu'nun Gölköy Barajı çevresinde rüzgarlı havada avlanmaya çalışan bir kızıl şahin görüntülendi.

Baraj kenarındaki otluk alanda avına odaklanan şahin, bir süre bölge üzerinde dolaşıp uçuş yaptı ve zemindeki hareketliliği takip etti.

Daha sonra yerdeki hareketi fark eden şahinin, şiddetli rüzgara rağmen dakikalarca aynı noktada kanat çırpmadan asılı kaldığı anlar kameralara yansıdı.

Avını dikkatle izleyen şahinin bu görüntüleri, doğadaki avlanma tekniklerini ve zorlu hava koşullarına uyumunu gözler önüne serdi.

