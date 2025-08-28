Bosna Hersek'te Markale Katliamı 30. Yılında Anıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasındaki savaşta Sırp birliklerinin başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınlarına düzenlediği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 30'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Tören, saldırıda yaşamını yitirenlerin isimlerinin okunmasıyla başladı. Devlet yetkilileri ve kurbanların yakınları, katliamın yaşandığı alana çiçek bıraktı. Yakınları, kaybettikleri akrabaları için törende dua etti.

Vijecnica'da belge ve görüntülerle belgelendi

Vijecnica Kütüphanesi'nde açılan "Markale'deki Suçlar: Sivillerin Öldürülmesi ve Yaralanması - Suçluların Yargılanması, Gerçeğin İnkarı, Unutuşa Direniş" isimli sergide, Saraybosna'daki pazar yeri katliamlarını ayrıntılı şekilde belgeleyen dokümanlar, fotoğraflar ve video kayıtları yer aldı.

Pazar yerinde iki katliam yaşanmıştı

Savaş sırasında başkent Saraybosna'yı kuşatma altında tutan Sırp birliklerince Markale pazar yerine ilk saldırı 5 Şubat 1994'te düzenlendi; bu saldırıda 68 kişi hayatını kaybetmiş, 144 kişi yaralanmıştı. Diğer saldırı ise 28 Ağustos 1995'te gerçekleşti ve bu saldırıda 43 sivil yaşamını yitirmiş, 84 kişi yaralanmıştı.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), pazar yerine yapılan saldırıların Sırp birliklerince gerçekleştirildiğini kanıtlarla ortaya koydu. Katliamın sorumlularından Bosnalı Sırp komutan Dragomir Milosevic 33 yıl hapse mahkum edilirken, Saraybosna'nın kuşatılması ve işlenen insanlığa karşı suçlar nedeniyle Lahey'de yargılanan eski Sırp komutanlardan Stanislav Galic ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Saraybosna, 44 ay boyunca kuşatma altında tutulurken şehirde 2 bine yakını çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil, Sırpların saldırılarında hayatını kaybetmişti.

