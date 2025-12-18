DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,16 0,06%
ALTIN
5.940,04 0,34%
BITCOIN
3.725.660,84 -1,29%

Bozdoğan Belediyesi'nden Zeytin Hasadına Destek: Seki'de Yol Çalışmaları

Bozdoğan Belediyesi, Seki Mahallesi'nde zeytin hasadı öncesi arazi yollarında zemin iyileştirme çalışmalarıyla üreticilerin ulaşımını kolaylaştırdı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:29
Bozdoğan Belediyesi'nden Zeytin Hasadına Destek: Seki'de Yol Çalışmaları

Bozdoğan Belediyesi'nden Zeytin Hasadına Destek: Seki'de Yol Çalışmaları

Bozdoğan’da zeytin hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, Bozdoğan Belediyesi ekipleri üreticilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla saha çalışmalarına hız verdi.

Çalışmanın kapsamı

Seki Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda arazi yollarında zemin iyileştirme ve sıkılaştırma işlemleri yapıldı. Yapılan düzenlemeler sayesinde üreticiler için daha düzenli ve güvenli ulaşım sağlanırken, tarımsal üretime de doğrudan destek verildi ve çiftçilerin ulaşım konforu artırıldı.

Yerel yetkililerden açıklama

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel konuyla ilgili, "Her mahallede çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Üretim için çiftçimizin yollarını yapıyoruz. Zeytin hasat döneminde üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Seki Mahallesi Muhtarı Adem Uysal ise yapılan hizmetler için Başkan Özel ve belediye ekiplerine teşekkür ederek, çalışmaların mahalle sakinleri ve üreticiler için büyük önem taşıdığını ifade etti.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

BOZDOĞAN BELEDİYESİ YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

BOZDOĞAN BELEDİYESİ YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Afşin’de Kalaşnikov Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
2
Eğirdir'de 2025: Bağımlılıkla Mücadele ve İntiharı Önlemede Kurumlar Güç Birliği
3
Peskov yalanladı: Türkiye'nin S-400'leri iade edeceği iddiası
4
Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş 8 Bin Şişe Meşrubat Ele Geçirildi
5
Talas'ta Şehitler İçin Duygusal Buluşma: Başkan Mustafa Yalçın'a Teşekkür
6
Edirne'de Sulama Kanalına Uçan Araç: 18 Yaşındaki İsa Özer Öldü, Arkadaşları Kaçtı
7
Yıldırım 2024 Peugeot 3008'i Kilitledi: İzmirli Mühendis Markaya Dava Açtı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler