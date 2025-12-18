Bozdoğan Belediyesi'nden Zeytin Hasadına Destek: Seki'de Yol Çalışmaları

Bozdoğan’da zeytin hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, Bozdoğan Belediyesi ekipleri üreticilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla saha çalışmalarına hız verdi.

Çalışmanın kapsamı

Seki Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda arazi yollarında zemin iyileştirme ve sıkılaştırma işlemleri yapıldı. Yapılan düzenlemeler sayesinde üreticiler için daha düzenli ve güvenli ulaşım sağlanırken, tarımsal üretime de doğrudan destek verildi ve çiftçilerin ulaşım konforu artırıldı.

Yerel yetkililerden açıklama

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel konuyla ilgili, "Her mahallede çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Üretim için çiftçimizin yollarını yapıyoruz. Zeytin hasat döneminde üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Seki Mahallesi Muhtarı Adem Uysal ise yapılan hizmetler için Başkan Özel ve belediye ekiplerine teşekkür ederek, çalışmaların mahalle sakinleri ve üreticiler için büyük önem taşıdığını ifade etti.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR