Brüksel’de traktörlü protesto: Avrupalı çiftçiler Mercosur ve tarım politikalarını hedef aldı

Avrupalı çiftçiler Brüksel'de traktörlerle toplanıp AB zirvesi öncesi Mercosur ve tarım politikalarını protesto etti; polis müdahalesi yaşandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:10
Belçika’nın başkenti Brüksel’de traktörleriyle toplanan Avrupalı çiftçiler, Avrupa Birliği liderlerinin zirvesi öncesi tarım politikalarını ve Güney Amerika ticaret bloğu Mercosur ile önerilen serbest ticaret anlaşmasını protesto etti.

Protestonun detayları

Avrupalı çiftçiler, Copa-Cogeca öncülüğünde düzenlenen gösteride, zirvenin toplandığı Europa Binasına çok yakın bir konumda bulunan Lüksemburg Meydanında toplanmaya başladı. Traktör konvoyları bazı yolları kapattı ve göstericiler zaman zaman havai fişek ateşledi.

Polis, gösterilere karşılık olarak göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Yerel saatle 11.00de başlaması beklenen iki büyük protesto, yaklaşık 10 bin çiftçinin katılımıyla bugün 17.00'ye kadar devam edecek şekilde planlandı.

Nedenleri ve talepler

Çiftçiler, zirvede görüşülmesi beklenen Mercosur anlaşmasının, başta tarım devi Brezilya olmak üzere bölge ülkelerinden gelecek daha ucuz ürünlerle rekabet etmeyi zorlaştıracağını savunuyor. Protestocular, AB tarım politikalarında üreticiyi koruyacak önlemler ve şeffaflık talep ediyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirve sonrasında anlaşmayı Brezilya'da imzalamayı hedefliyor ancak metnin AB üyesi ülkeler tarafından onaylanıp onaylanmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Gelişmeler

Gösteriler, AB liderlerinin zirvesiyle paralel yürürken hem güvenlik hem de ulaşım üzerinde etkiler yaratıyor. Yetkililer ve organizatörler arasındaki temaslar sürüyor; toplantı ve yollar üzerindeki kısıtlamaların durumu takip ediliyor.

