BŞEÜ'de 164 Binden Fazla Springer Nature E-Kitaba 1 Yıl Erişim

BŞEÜ 164 binden fazla akademik e-kitabı erişime açtı

Springer Nature STM ve HSS koleksiyonlarına 1 yıllık erişim sağlandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), öğrenci ve akademik personele yönelik önemli bir dijital kaynak genişlemesi gerçekleştirdi. Üniversite, 164 binden fazla akademik e-kitap kaynağını hizmete sundu.

Birimlerden gelen talep ve görüşler doğrultusunda yürütülen çalışmalar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından tamamlandı. Erişime açılan içerikler, dünyanın önde gelen yayınevlerinden Springer Nature'a ait STM (Science, Technology & Medicine) ve HSS (Humanities and Social Sciences) alanlarını kapsayan geniş koleksiyonlardan oluşuyor.

Söz konusu erişim, 2005-2025 yılları arasında yayımlanmış 24 farklı Springer Nature e-kitap koleksiyonu üzerinden sağlanıyor. Üniversite mensupları, bu koleksiyonlardaki toplam 164 binden fazla e-kitaba 1 yıl süreyle erişebilecek.

Koleksiyonlar; fen, mühendislik, tıp, sağlık bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler ile disiplinler arası alanlarda güncel ve zengin içerikler sunuyor ve bilimsel araştırmalara katkı sağlamayı hedefliyor.

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, konuyla ilgili olarak, "Üniversitemizin araştırma altyapısını güçlendirmek ve akademik üretkenliği artırmak adına uluslararası nitelikteki kaynakları kullanıcılarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Springer Nature e-kitap koleksiyonlarının tüm mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

