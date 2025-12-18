DOLAR
BŞEÜ'de 164 Binden Fazla Springer Nature E-Kitaba 1 Yıl Erişim

BŞEÜ, Springer Nature'ın STM ve HSS koleksiyonlarından 2005-2025 arası yayımlanan 164 binden fazla akademik e-kitaba 1 yıl erişim sağladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), öğrenci ve akademik personele yönelik önemli bir dijital kaynak genişlemesi gerçekleştirdi. Üniversite, 164 binden fazla akademik e-kitap kaynağını hizmete sundu.

Birimlerden gelen talep ve görüşler doğrultusunda yürütülen çalışmalar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından tamamlandı. Erişime açılan içerikler, dünyanın önde gelen yayınevlerinden Springer Nature'a ait STM (Science, Technology & Medicine) ve HSS (Humanities and Social Sciences) alanlarını kapsayan geniş koleksiyonlardan oluşuyor.

Söz konusu erişim, 2005-2025 yılları arasında yayımlanmış 24 farklı Springer Nature e-kitap koleksiyonu üzerinden sağlanıyor. Üniversite mensupları, bu koleksiyonlardaki toplam 164 binden fazla e-kitaba 1 yıl süreyle erişebilecek.

Koleksiyonlar; fen, mühendislik, tıp, sağlık bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler ile disiplinler arası alanlarda güncel ve zengin içerikler sunuyor ve bilimsel araştırmalara katkı sağlamayı hedefliyor.

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, konuyla ilgili olarak, "Üniversitemizin araştırma altyapısını güçlendirmek ve akademik üretkenliği artırmak adına uluslararası nitelikteki kaynakları kullanıcılarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Springer Nature e-kitap koleksiyonlarının tüm mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

