Burdur Bucak’ta Damatını Öldüren Kayınpederin İlk Duruşması: Ali Ş.'nin Tutukluluğu Sürüyor

Bucak’taki dava sonrası mahkeme, damadını öldüren kayınpeder Ali Ş.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi. Olay 20 Ağustos’ta Fatih Mahallesi'nde yaşandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:30
Burdur Bucak’ta damadını öldüren kayınpederin ilk duruşması görüldü

Burdur’un Bucak ilçesinde damadını öldüren kayınpeder Ali Ş. hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın detayları

Olay, 20 Ağustos tarihinde Fatih Mahallesi 1606. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önüne tırını park eden ve bahçe müştemilatına tıra ait malzemeler koyan damadı Deniz Top (35) ile kayınpeder Ali Ş. (63) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ali Ş., av tüfeğiyle damadı Deniz Top'u vurarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralı Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayda kullanılan tüfekle yakalanan Ali Ş. gözaltına alındı.

Sanığın savunması

Davaya tutuklu sanık olarak katılan Ali Ş., savunmasında çiftin 10 yıl önce görücü usulü evlendiğini, başlangıçta iyi olduğunu ancak zamanla damadın çalışmamaya başladığını, çeşitli işlere alınsa da kısa süre sonra ayrıldığını anlattı. Sanık, kızına yönelik tehditler nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığını, olay günü boğuşma yaşandığını, tüfeğin eline geçmesi üzerine korkutmak amacıyla 1 el ayağına, 3-4 el de havaya ateş ettiğini ve ardından 112'yi arayıp polise tüfeği teslim ettiğini ifade etti.

Aile ve tanık beyanları

Vefat eden Deniz Top’un babası Şeref Top, sanığın yalan söylediğini iddia ederek, oğlunun tasarlayarak öldürüldüğünü söyledi. Şeref Top, “Ali Ş. daha önce bana ’Oğlunu öldüreceğim, buradan cenazesini götüreceksin’ demişti. Olay günü de ’Oğlunu öldürdüm. Gel cenazeni götür’ dedi” diye konuştu ve tüfeğin oğluna ait olmadığını, kayınpederine ait olduğunu belirtti.

Ölenin eşi Hülya Top ise 10 yıl önce görücü usulü evlendiklerini, ilk 5-6 yıl sıkıntı olmadığını; sonrasında tır alımı, işsizlik, şiddet ve uzaklaştırma sürecinin yaşandığını anlattı. Hülya Top, tehditler nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ÖLDÜRÜLEN DENİZ TOP

