DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,24 -0,09%
ALTIN
5.948,03 0,21%
BITCOIN
3.714.455,69 -0,98%

Burdur Çeltikçi'de çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde çatı tamiri sırasında düşen 52 yaşındaki inşaat işçisi Abdülbaki Andıç yaşamını yitirdi; jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:19
Burdur Çeltikçi'de çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Burdur Çeltikçi'de çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde çatı tamiri yapan bir işçi, dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Olay, geçtiğimiz salı günü Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.B.’ye ait çatıyı tamir eden Abdülbaki Andıç (52), çalışırken dengesini kaybederek çatının üzerinden sert zemine düştü.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Andıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Andıç’ın cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dün kılınan cenaze namazının ardından cenazesi toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve jandarma incelemesi sürüyor.

HAYATINI KAYBEDEN ABDÜLBAKİ ANDIÇ

HAYATINI KAYBEDEN ABDÜLBAKİ ANDIÇ

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekirdek Aile Küçülüyor, Yalnız Yaşam Artıyor — Prof. Dr. Vehbi Ünal'ın Değerlendirmesi
2
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı
3
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı
4
Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: Kayapınar Gaziler'de 3 Yaralı
5
Şanlıurfa'da 14 Kişilik Ailenin Evi 'Kendiliğinden' Yanıyor — 2 Aylık Bebek Yaralandı
6
AK Parti Sivrihisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı | Eskişehir İl Başkanlığı Katıldı
7
Kemaliye-Dutluca-Arapgir Yolu 8 Yıldır Bitmiyor: Bölge Halkı Tepkili

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış