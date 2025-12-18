Burdur Çeltikçi'de çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Burdur’un Çeltikçi ilçesinde çatı tamiri yapan bir işçi, dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olayın Detayları
Olay, geçtiğimiz salı günü Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.B.’ye ait çatıyı tamir eden Abdülbaki Andıç (52), çalışırken dengesini kaybederek çatının üzerinden sert zemine düştü.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Andıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Andıç’ın cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dün kılınan cenaze namazının ardından cenazesi toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve jandarma incelemesi sürüyor.
HAYATINI KAYBEDEN ABDÜLBAKİ ANDIÇ