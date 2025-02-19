Burdur Gölhisar Gölü'nde Sazlık Yangınına Müdahale Ediliyor

Burdur Gölhisar Gölü'nde Yangın Paniği

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Gölhisar Gölü çevresindeki sazlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Uylupınar köyü sınırları içerisindeki bu olay, yerel halkta endişeye neden oldu.

Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Yangının başlamasıyla birlikte, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere karşı koymak adına görevli ekipler, 2 itfaiye aracı, 3 arazöz, 9 jandarma ve toplamda 42 personelle yoğun bir mücadele veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için sürdürdüğü çalışmalara kısa süre içerisinde hava koşulları ve diğer faktörlerin de etki etmesi bekleniyor. Yangının yayılmaması için özverili bir çaba gösteren ekipler, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması için büyük bir dikkatle görevlerini yerine getiriyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.