Bursa’da Emanet Araca Kurşun Şoku: 6 Mermi İsabet Etti

İnegöl’de arkadaşına emanet edilen araç, geri alınınca üzerinde 6 mermi izi bulundu; polis incelemesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:40
İnegöl - Yeni Mahalle Katip Sokak

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, arkadaşına emanet ettiği otomobili geri aldığında aracın üzerinde kurşun izleri görünce şok yaşadı. Olay, Yeni Mahalle Katip Sokak’ta meydana geldi.

Mehmet H., 15 DG 843 plakalı otomobilini bir arkadaşına emanet etti. Arkadaşı aracı kullandıktan sonra geri getirip, aracı sahibine görmeden teslim ederek ayrıldı. Ertesi sabah araca bakan Mehmet H., aracın üzerinde mermi izleri olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis İncelemesi ve Bulgular

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ön incelemede, aracın park halindeyken hedef alınmadığı, saldırının aracın arkadaşındayken gerçekleştiği tespit edildi. Otomobile toplam 6 adet mermi isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili tahkikatı sürdürüyor ve olayın tüm ayrıntılarını aydınlatmaya çalışıyor.

