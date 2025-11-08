Bursa'da Sağlık Çalışanları Diyabete Dikkat İçin Yürüdü: 7’nci Yürüyüşte Yeşil Balonlar Gökyüzünde

Bursa'da Sağlık Çalışanları Diyabete Dikkat Çekti

Dünya Diyabet Günü'ne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe Bursa'da sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Cadde boyunca yürüyüşü izleyenlerin alkışlarıyla karşılanan katılımcılar, etkinliğin sonunda ellerindeki yeşil balonları gökyüzüne bıraktı.

Geleneksel hale gelen yürüyüş bu yıl 7’incisi gerçekleştirildi. Cumhuriyet Caddesi'nde sona eren etkinlikte bazı vatandaşlar anları telefonlarıyla kaydederken, pek çoğu alkışlarıyla sağlık çalışanlarına destek verdi.

Uzmanlardan uyarılar ve çağrılar

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul diyabetin Türkiye'de giderek artan, organ yetmezliğine yol açabilen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalık olduğunu belirtti. Özkul, yürüyüşün her yıl daha da kalabalıklaştığını ve yapılan farkındalığın karşılık bulduğunu vurguladı. Özkul şöyle konuştu: Diyabet halk arasında şeker hastalığı olarak bilinmektedir. Ancak adı tatlı, kendi acıdır. Önemsenmeyen ve ciddiyeti farkında olunmayan bir hastalıktır. Diyabete karşı harekete geçmeliyiz. 10 bin adım atmalıyız. Sadece diyabete değil, kan şekeri, ruh hali ve kiloya da faydası vardır. Tüm vatandaşların hareket geçmesini ve sağlığına özen göstermesini önemsiyoruz.

İç Hastalıkları Uzmanı Sümmeyye Memet diyabetin yalnızca kan şekeri yüksekliği olmadığını, kalp, göz ve sinir sistemini de etkileyen kronik bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Memet, erken teşhis, düzenli takip ve tedaviyle durumun önlenebileceğini söyleyerek her bireyin düzenli kan şekeri kontrolü yaptırmasını istedi ve diyabetle mücadelede en güçlü silahın bilinç ve farkındalık olduğunu ifade etti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazmiye Şentürk ise şekerin artık büyük bir sorun haline geldiğine dikkat çekti. Şentürk, şunları kaydetti: Şeker, artık büyük bir sorun olmaya başladı. Artık yüzde 10 anne adaylarında görülmektedir. Anne adayları gebelik şekerinden korkmamalıdır. Ancak genç kalmaktan korkmak gerekiyor. Erken teşhis, hayat kurtarır. Hamile kalmadan önce şekere baktırarak küçük bir adım atın. Küçük adımlarla, büyük sonuçlar alın.

Etkinlik, farkındalığı artırmayı ve toplumun düzenli sağlık kontrollerine yönelmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

