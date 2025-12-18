Bursa’da Temiz Hava Seferberliği: Bozbey’den Uyarı ve Eylem Çağrısı

Bursa’da Temiz Hava Seferberliği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin hava kirliliği açısından büyük bir risk altında olduğunu vurgulayarak, "Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Halkımızın daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Bursa’da yaşamalarını istiyoruz" dedi.

Panel ve katılımcılar

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Hava Kirliliği ve Çevresel Etkileri Paneli, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Programa Mustafa Bozbey’in yanı sıra halk sağlığı uzmanı CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, büyükşehir yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, akademisyenler, kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Bozbey’in uyarıları

Bozbey, yeşilin, beyazın ve mavinin bir araya gelerek eşsiz bir doğa dokusu oluşturduğu Bursa’da hava kalitesinin düşük olduğuna dikkat çekti. Kentin coğrafi konumu, yeryüzü yapısı ve sanayi yoğunluğunun bu durumu etkilediğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bursa hava kirliliği açısından bugün de çok büyük bir risk altındadır. Kentimizin hava kalitesi gelecek kuşaklar için de önem taşıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren havamız ve suyumuz için birçok çalışma yaptık ve bunları kamuoyuyla paylaştık. Önemli çağrılar yaptık. Havamızı ve suyumuzu kimlerin kirlettiğini açıkladık. Bu konuda herkesin sorumluluk sahibi olması gerektiğini her platformda dile getirdik. Hepimiz aynı havayı soluyoruz. Havamız ne kadar temizse, insan sağlığı açısından o kadar kaliteli bir yaşam sunarız".

Sorunlu ilçeler ve alınacak önlemler

Başkan Bozbey, hava kirliliğinin en yüksek olduğu yerin İnegöl olduğunu, Kestel ve Gürsunun da İnegöl’ü takip ettiğini söyledi. Kent genelinde kurulan hava kalitesi ölçüm cihazlarıyla canlı takip yaptıklarını belirten Bozbey, "Bu tür çalışmalarımızı genişleteceğiz. Muhtemelen İnegöl’de ve Kestel’de maske dağıtacağız. Çünkü durum bunu gösteriyor." dedi. Ayrıca kış aylarında partikül madde değerlerindeki artışın özellikle endüstri kimliğine sahip Bursa için önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Nilüfer Çayı, altyapı ve hukuki takip

Nilüfer Çayı’nın yılların ihmaliyle kirlendiğini, buna neden olan kurumlar arasında BUSKİnin de yer aldığını ve 155 kaçak deşarj tespit edildiğini hatırlatan Bozbey, işlemlerin sürdüğünü söyledi. Konuyla ilgili olarak "Bu süreci kararlılıkla sürdürüyoruz. Çevreyi kirleten her unsurla mücadele edeceğiz. 2026 yılı içerisinde atık su ve altyapı projelerini büyük ölçüde tamamlayacağız. Eksikleri gidererek kentimizin havasını ve suyunu korumak için gereken adımları atacağız. Ovaakça bölgesindeki atıkların da Nilüfer Çayı’na karıştığını biliyoruz. Bu konuda proje hazırladık. İnşaat süreci başladı ve kısa sürede faaliyete başlatacağız. Yıllarca bu kentte görev yapan insanların duyarsızlığı bir Bursalı olarak beni son derece üzdü. Gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuz var. Çocuklarımız ve torunlarımız bu kentte yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Kurumlar arası iş birliği vurgusu

Bozbey, geçmişte Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde yapılan ölçüm çalışmalarına ve küresel iklim krizine dikkat çekerek, sorunların ancak tüm kurumların iş birliğiyle çözülebileceğini belirtti. "Kurumlar arası iş birliğiyle ve ortak akılla hareket etmek zorundayız. El ele verdiğimizde hava kirliliğine karşı daha etkili ve kalıcı çözümler üretebileceğimize inanıyorum" dedi ve panelin Bursa için yol gösterici sonuçlar ortaya koyacağına inandığını ekledi.

Uzman uyarıları: PM10, erken ölümler ve eylem planı ihtiyacı

Prof. Dr. Kayıhan Pala, Bursa’nın uzun süredir hava kirliliğiyle mücadele ettiğini belirterek çarpık kentleşme, endüstri ve ulaşımın bu sorunu derinleştirdiğini söyledi. Pala, "Bursa, yıllar boyunca Türkiye genelindeki ölçüm istasyonları arasında en kirli ilk 10 kent arasında olmuştur. Nilüfer ölçüm istasyonunda partikül madde (PM10) değeri 367 seviyesine ulaştı. Bu açık bir alarm durumudur. Hava kirliliği, sadece Bursa merkezde değil, 17 ilçede ciddi sorundur. Bursa’da her yıl 3 bine yakın insan hava kirliliği sebebiyle hayatını erken kaybediyor. Çok sayıda çocuk hava kirliliğine bağlı hastalıklara yakalanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliğini sigara kadar ciddi bir sağlık tehdidi olarak tanımlıyor. Bursa’nın çok ciddi temiz hava eylem planına ihtiyacı var. Umarım hep birlikte temiz hava soluduğumuz günleri yaşarız" dedi.

Panel oturumları ve sunumlar

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Cihat Kahraman, kent genelinde kentsel hava kalitesini yakından takip ettiklerini, Bursalıların sağlıklı hava teneffüs etmeleri için çalıştıklarını ve destekleri için Başkan Bozbey’e teşekkür etti. Panel, iki oturum ve değerlendirmelerle sürdü. Birinci oturumda Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin (Kent havasının kirlilik dinamikleri ve kaynak dağılımları), Doç. Dr. Aşkın Birgül (Bursa’da hava kalitesi ve emisyon kaynaklarının bilimsel değerlendirilmesi), Derya Sarıoğlu (Hava emisyon yönetimi çalışmaları), Prof. Dr. Burcu Onat (İç ortam hava kalitesi: Bina içi kirlilik kaynakları ve yönetimi), Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan (Temiz hava hakkı ve çevresel adalet perspektifi) ve Prof. Dr. Alpaslan Türkkan (Hava kirliliğinin halk sağlığı üzerine etkileri) sunum yaptı.

Yerel yönetim deneyimleri ve kapanış

İkinci oturumda Bursa, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hava kalitesi ve izleme yönetimi uygulamalarını paylaştı. Program, moderatörlüğünü Barış Can Üstündağ’ın yaptığı "Hava sohbetleri - Birlikte konuşalım: Çevre için paylaşılan sorumluluklar" oturumu ile sona erdi.

