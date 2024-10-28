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Bursa'da Yamaç Paraşütçüsünün Futbol Sahasına İnişi

Yamaç paraşütçüsü Adem Keskin, Uludağ'dan inişini futbol sahasında gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 16:56
Bursa'da Yamaç Paraşütçüsünün Futbol Sahasına İnişi

Bursa'da Yamaç Paraşütçüsü Amatör Maç Sırasında Sahaya İndi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Adem Keskin, yamaç paraşütü ile gerçekleştirdiği uçuşunu futbol sahasında sonlandırdı. Uludağ'dan 2 bin 200 metre yükseklikten başlayan uçuşunu planlayan Keskin, amansız bir trafik nedeniyle evinin önüne iniş yapamadı.

Uçuşun Detayları

Kendisine ait yamaç paraşütü ile eğitim uçuşu gerçekleştiren Adem Keskin, iniş planlamasının kapısının önünde olduğunu belirtti. Çevredeki aracın yoğunluğu nedeniyle acil iniş yapmak durumunda kaldığını ifade eden Keskin, şöyle konuştu: "Futbol sahasında bir turnuva olduğu için iniş gerçekleşti. O sırada amatör futbol karşılaşmasının ilk devresi sürüyordu, böylece oldukça rahat bir iniş sağladım. Herhangi bir sorun yaşamadık."

Güvenli İniş ve Jandarma Müdahalesi

İnişin hemen ardından jandarma ekipleri tarafından uyarılan Keskin, futbol sahasından ayrılmak zorunda kaldı. Bu sırada ikinci yarının başlamış olduğunu kaydeden Keskin, "Kazasız belasız güvenli bir uçuş oldu." ifadelerini kullandı.

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