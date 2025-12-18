Çanakkale 2026-2028 Su Ürünleri ve Hayvansal Üretim Planları Onaylandı

Çanakkale'de düzenlenen toplantıda, il genelini kapsayan 2026-2028 dönemine ilişkin su ürünleri ve hayvansal üretim planları hazırlandı ve resmileşti.

Toplantı ve alınan kararlar

‘Tarımsal Üretim Planlaması’ çerçevesinde hazırlanan Çanakkale İli 2026-2028 Su Ürünleri ve Hayvansal Üretim Planları, gerçekleştirilen İl Planlama Kurulu Toplantısı'nda görüşüldü ve oy birliğiyle onaylandı ve imzalandı.

Toplantıda ayrıca, Tarımsal Üretim Planlaması Yönetmeliği kapsamında mevcut bağ ve bahçelerin farklı bir ürünle tesis edilmesine yönelik başvurular da değerlendirilerek karara bağlandı.

Katılımcılar ve kurum açıklaması

Toplantıya Çanakkale Vali Yardımcısı Dr. Polat Kara başkanlık etti. Çalışmalara İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve kurul üyeleri katılım sağladı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, Çanakkale tarımının sürdürülebilir ve planlı geleceği için projeler ile çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

