Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Tekirdağ'da etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, boğazın kuzey ve güney yönden geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Bölgede görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle transit gemi geçişleri güvenlik gerekçesiyle askıya alındı.

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
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Tekirdağ'da etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, boğazın kuzey ve güney yönden geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Bölgede görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle transit gemi geçişleri güvenlik gerekçesiyle askıya alındı.

ÇANAKKALE'DE EĞİTİME KAR YAĞIŞI ENGELİ

Çanakkale'de soğuk hava kar yağışını beraberinde getirdi.

Kar yağışı, ilin Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde sabah saatlerinde başladı ve etkisini artırdı. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle bu ilçelerdeki taşımalı eğitim gören öğrencilerin öğleden sonraki dersleri iptal edildi.

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