Çanakkale'de Kerpez Çayı taştı: Bölgede motosiklet kullanımı yasaklandı

Yurt genelinde sağanak yağışların etkili olacağına dair uyarılar sıklıkla gündemde yer alıyor. Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgiye göre yağışların süreceği ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması isteniyor. Yağışların etkili olduğu yerlerden biri de Çanakkale oldu.

Çanakkale'de şiddetli yağışın etkisiyle Kepez Çayı'nın debisi arttı ve çay taştı. Çevredeki ağaçlar, yaz aylarında çıkan yangınlar nedeniyle toprağa tutunamadı ve çayın akışıyla sürüklendi. Bölgede meydana gelen taşkınlık sonucunda saat 14.00'e kadar motosiklet ile yolculuk yapılası yasaklandı.

Çayın denize ulaştığı yerdeki köprünün akış menfezleri ağaçlarla dolu. İş makineleri ağaçları temizleyerek çayın denize akışını kolaylaştırdı.

Kepez Çayı'nda incelemeler yapan Vali Aktaş, yağışlar öncesi meteorolojik uyarılar yapıldığını ifade etti.

Çanakkale'de yağışın sürdüğünü kaydeden Aktaş, son orman yangınlarında kalan ağaç parçalarının dereleri tıkadığını ve Kepez Çayı'nda ve çevre köylerde sorunlara yol açtığını söyledi.

Aktaş, son durum hakkında şunları bildirdi:

"Çok şükür herhangi bir insanımızda mağduriyetimiz söz konusu değil, herhangi bir kaybımız yok. DSİ, Özel İdare, jandarma, emniyet, AFAD, Kızılay herkes sahada. Herkes görevini yapıyor. Tüm tedbirlerimiz alınmış vaziyette. Afet Koordinasyon Merkezi gece boyunca çalıştı, bugün de çalışacak. Motosikletli kuryelerinin mağdur olmamaları için trafiğe çıkmamalarını istedik. Çalışmalarımız devam ediyor. Yağışlar gün boyu devam edeceğinden vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, risk olan bölgelerden uzak olmalarını istirham ediyoruz."