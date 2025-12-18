DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,2 0%
ALTIN
5.941,03 0,32%
BITCOIN
3.733.306,52 -1,5%

Çanakkale'de Uçurtma Şenliği: Emniyet Ekipleri Çocuklarla Buluştu

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen uçurtma şenliğinde emniyet ekipleri çocuklarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:51
Çanakkale'de Uçurtma Şenliği: Emniyet Ekipleri Çocuklarla Buluştu

Çanakkale'de Uçurtma Şenliği Renkli Anlara Sahne Oldu

Emniyet Ekipleri ve Çocukların Birlikte Geçirdiği Keyifli Gün

Çanakkale'de emniyet ekipleri, düzenledikleri uçurtma şenliği ile çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik, kentteki aileler ve çocuklar için neşeli ve paylaşım dolu anlar sağladı.

Organizasyon, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Şenlikte hem çocuklar hem de emniyet personeli bir arada vakit geçirerek dayanışma ve güven duygusunu pekiştirdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda etkinlikle ilgili şu ifadelere yer verildi: "İki kıtayı buluşturan rüzgâr, güzel çocuklarımızın neşesini gökyüzüne taşıdı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz koordinesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde; çocuklarımızın kahkahalarına, ailelerimizin mutluluğuna yürekten eşlik ettik. O anlarda yükselen her uçurtma, paylaşılan her tebessüm; bizim için unutulmaz, en kıymetli hatıralara dönüştü"

Etkinlik, toplum destekli polislik anlayışının halkla ilişkilerdeki sıcak yüzünü yansıtarak, güven ve dayanışma mesajını güçlü biçimde verdi.

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİ DÜZENLEDİKLERİ UÇURTMA ŞENLİĞİ İLE ÇOCUKLARLA BİR ARAYA...

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİ DÜZENLEDİKLERİ UÇURTMA ŞENLİĞİ İLE ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ.

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİ DÜZENLEDİKLERİ UÇURTMA ŞENLİĞİ İLE ÇOCUKLARLA BİR ARAYA...

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sahte Alkol Davası: David Buskazade'ye 6 Yıl Hapis
2
Türkiye-Japonya İş Birliğiyle Deprem Hazırlığı: Denizli Heyeti Japonya'da İnceledi
3
SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri
4
Tarsus’ta Yılbaşı Öncesi Zabıta Operasyonu: On Binlerce Ürün Müsadere Edildi
5
DAGC ve DGF'den ETB Başkanı Hakan Oral'a Ziyaret
6
Şırnak'ta Deneyap Çalıştayı: Gençleri Teknolojiye Hazırlama
7
Brüksel’de traktörlü protesto: Avrupalı çiftçiler Mercosur ve tarım politikalarını hedef aldı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor