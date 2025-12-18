Çanakkale'de Uçurtma Şenliği: Emniyet Ekipleri Çocuklarla Buluştu

Çanakkale'de Uçurtma Şenliği Renkli Anlara Sahne Oldu

Emniyet Ekipleri ve Çocukların Birlikte Geçirdiği Keyifli Gün

Çanakkale'de emniyet ekipleri, düzenledikleri uçurtma şenliği ile çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik, kentteki aileler ve çocuklar için neşeli ve paylaşım dolu anlar sağladı.

Organizasyon, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Şenlikte hem çocuklar hem de emniyet personeli bir arada vakit geçirerek dayanışma ve güven duygusunu pekiştirdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda etkinlikle ilgili şu ifadelere yer verildi: "İki kıtayı buluşturan rüzgâr, güzel çocuklarımızın neşesini gökyüzüne taşıdı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz koordinesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde; çocuklarımızın kahkahalarına, ailelerimizin mutluluğuna yürekten eşlik ettik. O anlarda yükselen her uçurtma, paylaşılan her tebessüm; bizim için unutulmaz, en kıymetli hatıralara dönüştü"

Etkinlik, toplum destekli polislik anlayışının halkla ilişkilerdeki sıcak yüzünü yansıtarak, güven ve dayanışma mesajını güçlü biçimde verdi.

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİ DÜZENLEDİKLERİ UÇURTMA ŞENLİĞİ İLE ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ.