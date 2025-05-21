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Çanakkale'den Trabzon'a Bisikletle Vefa: Murat Tecimen Eren Bülbül'ü Ziyaret Etti

Murat Tecimen, Çanakkale'den yola çıkarak Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti ve milli duygularla 2000 kilometrelik bir yolculuk gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 17:25
Çanakkale'den Trabzon'a Bisikletle Vefa: Murat Tecimen Eren Bülbül'ü Ziyaret Etti

Çanakkale'den bisikletiyle yola çıkan Murat Tecimen, Trabzon'a ulaştı ve burada şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla Çanakkale Şehitliği'nden aldığı toprak ve Türk bayrağını Samsun'a ulaştıran Tecimen, ardından Trabzon'a geçti.

Yolculuğunun güzergahında, Gürcistan'ın Batum şehrindeki Türk okullarını da ziyaret ederek toplam 2 bin kilometrelik bir rota tamamlamayı hedefleyen Tecimen, Maçka ilçesindeki, 11 Ağustos 2017'de şehit olan Eren Bülbül'ün Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başında annesi Ayşe Bülbül'e başsağlığı diledi.

AA muhabirine konuşan Tecimen, Atatürk ve şehitlere olan vefasını göstermek için bu yolculuğa çıktığını ifade etti. 19 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenen resmi törende, Samsun Valisi Osman Tavlı'ya Çanakkale 57. Alay'dan getirdiği şehit toprağını ve Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan aldığı Türk bayrağını teslim ettiğini belirtti.

Bu anlamlı ziyareti sonrasında Tecimen, Batum'daki Türk okulunu ziyaret etmeyi ve öğrencilere milli mücadele ruhunu aktararak, neden 2000 kilometre pedal çevirdiğini anlatmayı planlıyor. "Benimki sadece fiziki bir yolculuk değil. İlle tarih ve şehitlik için pedal çeviriyorum. Şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için bu yolculuğu gerçekleştiriyorum. Çevirdiğim her pedal, şanlı tarihimize bir not düşüyor," diyen Tecimen, vefa duygusunun önemine dikkat çekti.

Çanakkale Şehitliği'nden aldığı toprak ve Türk bayrağını Samsun'a ulaştırdıktan sonra Trabzon'a...

Çanakkale Şehitliği'nden aldığı toprak ve Türk bayrağını Samsun'a ulaştırdıktan sonra Trabzon'a gelen bisikletli Murat Tecimen, şehit Eren Bülbül'ün mezarına ziyarette bulundu. Tecimen, Trabzon caddelerinde yol aldı.

Çanakkale Şehitliği'nden aldığı toprak ve Türk bayrağını Samsun'a ulaştırdıktan sonra Trabzon'a...

Çanakkale Şehitliği'nden aldığı toprak ve Türk bayrağını Samsun'a ulaştırdıktan sonra Trabzon'a gelen bisikletli Murat Tecimen, şehit Eren Bülbül'ün mezarına ziyarette bulundu. Tecimen, Trabzon caddelerinde yol aldı.

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