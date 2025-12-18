Çanakkale Yenice’de Engelli Halil Özer’in Cansız Bedeni Gönen Barajı Çayında Bulundu

Olayın seyri

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kaybolan engelli Halil Özer (35)'den haber alınamadı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine bölge genelinde arama çalışmaları başlatıldı.

Arama-kurtarma ve bulgular

Olay yerine intikal eden ekipler ve AFAD ekipleri yoğun bir arama-kurtarma faaliyeti yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucu Özer’in cansız bedeni, mezarlık yanı mevkiinde bulunan, Gönen Barajı ve Hidroelektrik Santraline giden çayın içinde tespit edildi.

Ekipler tarafından sabah saat 09.30 sıralarında bulunan Özer’in cansız bedeni, savcının yaptığı inceleme sonrası Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

