Çankırı'da Baharın Gelişi Akyel Şenliği ile Kutlandı

Çankırı'da Akyel Şenliği Coşkusu

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Hüyük köyünde, baharın gelişini simgeleyen Akyel Şenliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlandı. Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan bu gelenek, cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte baharın başladığını müjdelemek amacıyla gerçekleştirildi.

Gelenekler Yaşatılıyor

Köy halkı, ilk olarak mezarlıkları ziyaret ederek, kaybettikleri yakınları anma geleneğini sürdürdü. Ardından, birlikte getirdikleri kuru yemiş ve şekerlemeleri paylaşarak yardımlaşmanın önemine vurgu yaptılar. Hüyük köyü muhtarı Satılmış Canbaz, geleneklerinin 200 yıldan fazla bir geçmişe sahip olduğunu ve her yıl düzenledikleri bu etkinliğin vatan ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Köy Sakinlerinden Anılar

Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Ramazan Gümüşok, yaklaşık yetmiş yıldır Akyel Şenliği'ni bildiğini belirtti. Dedelerinden duyduğu bilgileri aktararak, bu geleneğin 150-200 yıllık bir geçmişi olduğunu ifade etti. Her yıl baharın gelişini kutlamak için düzenledikleri etkinlikte tüm köylülerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.