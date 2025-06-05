Cansuyu Derneği, Arakan Mültecilerine Kurban Bayramı Hazırlığı Yapıyor

Cansuyu Derneği'nin Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

Sivil toplum kuruluşu Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı'nda, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakan mülteci kampında 150 kurban kesmeyi hedefliyor.

Arakanlı Mültecilerin Durumu

Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve şiddet olayları nedeniyle Cox's Bazar kentindeki mülteci kamplarına sığınan yaklaşık 1,8 milyon Arakanlı Müslüman, 36 farklı kamp bölgesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Cansuyu Ekiplerinin Çalışmaları

Bayram öncesinde Cansuyu ekipleri, Cox's Bazar kentinde Arakan mülteci kampı yakınlarında yer alan hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Dernek, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1050 hayırseverin desteğiyle, Cox's Bazar'da bulunan Arakan mülteci kampında 6 farklı kamp bölgesinde 150 büyükbaş kurban kesmeyi ve 7,500 Arakanlı mülteciye yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Sivil toplum kuruluşu Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı'nda, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakan mülteci kampında 150 kurban kesmeyi hedefliyor. Bayram öncesinde Cansuyu ekipleri, Cox's Bazar kentinde Arakan mülteci kampı yakınlarında bulunan hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Sivil toplum kuruluşu Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı'nda, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakan mülteci kampında 150 kurban kesmeyi hedefliyor. Bayram öncesinde Cansuyu ekipleri, Cox's Bazar kentinde Arakan mülteci kampı yakınlarında bulunan hayvan pazarında incelemelerde bulundu.