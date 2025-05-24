Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. Yılı Samsun'da Anıldı

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla anlamlı bir anma programı düzenledi.

Türkiye'deki çeşitli Çerkes derneklerinin katılımıyla 21 Mayıs 1864 tarihinde gerçekleşen Büyük Kafkas Soykırımı ve Sürgünü'nü anmak üzere Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde bir araya gelindi. Etkinlikte, Çerkes bayrakları ve dövizler ile sahil boyunca yürüyüş yapıldı.

İl protokolü ve katılımcılar, Karadeniz'e çelenk bırakarak anma etkinliğine renk kattı. Daha sonra tekrar Çobanlı İskelesi'ne dönen katılımcılar, burada çeşitli sahne performansları ve ağıtlar ile anma programını sürdürdü.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Ömer Atalar, yaptığı konuşmada, topluluklarının en önemli günü olan 21 Mayıs'ı vurguladı. Atalar, "Düzce Belediyesinin misafiriydik, bu yıl Samsun'da etkinlik düzenliyoruz. 30 ilden 51 derneğin federasyonlarına üye olduğunu" belirtti.

Katılımcılara hitap eden Atalar, Rus Çarlığı ile Kafkas halkları arasında süren savaşta 1,5 milyon insanın sürüldüğünü ve bu nedenle bir araya geldiklerini ifade etti. "Karadeniz kıyısındaki halkların dilleri yok oldu. Hem savaşta hem de sürgünde 500 bin kişi hastalıklardan öldü" dedi.

Samsun Çerkes Derneği Başkanı İlhan Ayrancı ise 21 Mayıs 1864 tarihinin yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda bir anma ve direniş günü olduğunu vurguladı.

Anma etkinliğine, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünal Uluçay ve diğer siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği tarafından Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türkiye'deki çeşitli Çerkes dernekleri, 21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Soykırımı ve Sürgünü'nü 161. yılı dolayısıyla Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde bir araya gelerek, Çerkes bayrakları ve çeşitli dövizler ile birlikte sahil boyunca yürüdü.

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği tarafından Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türkiye'deki çeşitli Çerkes dernekleri, 21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Soykırımı ve Sürgünü'nü 161. yılı dolayısıyla Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde bir araya gelerek, Çerkes bayrakları ve çeşitli dövizler ile birlikte sahil boyunca yürüdü.