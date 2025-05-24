DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 0%
BITCOIN
4.212.538,6 0,19%

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. Yılı Samsun'da Anıldı

Samsun'da, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı için anma etkinliği düzenlendi. Katılımcılar Çerkes kültürünü yaşattı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 22:41
Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. Yılı Samsun'da Anıldı

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. Yılı Samsun'da Anıldı

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla anlamlı bir anma programı düzenledi.

Türkiye'deki çeşitli Çerkes derneklerinin katılımıyla 21 Mayıs 1864 tarihinde gerçekleşen Büyük Kafkas Soykırımı ve Sürgünü'nü anmak üzere Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde bir araya gelindi. Etkinlikte, Çerkes bayrakları ve dövizler ile sahil boyunca yürüyüş yapıldı.

İl protokolü ve katılımcılar, Karadeniz'e çelenk bırakarak anma etkinliğine renk kattı. Daha sonra tekrar Çobanlı İskelesi'ne dönen katılımcılar, burada çeşitli sahne performansları ve ağıtlar ile anma programını sürdürdü.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Ömer Atalar, yaptığı konuşmada, topluluklarının en önemli günü olan 21 Mayıs'ı vurguladı. Atalar, "Düzce Belediyesinin misafiriydik, bu yıl Samsun'da etkinlik düzenliyoruz. 30 ilden 51 derneğin federasyonlarına üye olduğunu" belirtti.

Katılımcılara hitap eden Atalar, Rus Çarlığı ile Kafkas halkları arasında süren savaşta 1,5 milyon insanın sürüldüğünü ve bu nedenle bir araya geldiklerini ifade etti. "Karadeniz kıyısındaki halkların dilleri yok oldu. Hem savaşta hem de sürgünde 500 bin kişi hastalıklardan öldü" dedi.

Samsun Çerkes Derneği Başkanı İlhan Ayrancı ise 21 Mayıs 1864 tarihinin yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda bir anma ve direniş günü olduğunu vurguladı.

Anma etkinliğine, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünal Uluçay ve diğer siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği tarafından Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün...

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği tarafından Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türkiye'deki çeşitli Çerkes dernekleri, 21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Soykırımı ve Sürgünü'nü 161. yılı dolayısıyla Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde bir araya gelerek, Çerkes bayrakları ve çeşitli dövizler ile birlikte sahil boyunca yürüdü.

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği tarafından Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün...

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği tarafından Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türkiye'deki çeşitli Çerkes dernekleri, 21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Soykırımı ve Sürgünü'nü 161. yılı dolayısıyla Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde bir araya gelerek, Çerkes bayrakları ve çeşitli dövizler ile birlikte sahil boyunca yürüdü.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'den Aileye Önemli Vurgu
2
Libya'da Petrol Boru Hattında Sızıntı: Üretim Durduruldu
3
Şefler Yalçınkaya ve Açıköz, Türk Mutfağı Haftası Stantlarını Ziyaret Etti
4
Uluslararası Güçlükonak Sempozyumu Tamamlandı: 70 Akademisyen, 63 Bildiri ile Katıldı
5
İyilik İçin Sanat Derneği, 10. Yılını Sergiyle Kutladı
6
Uluslararası Aile Forumu'nda Nüfus Konulu Panel
7
Diyarbakır'da Düğün Gelenekleriyle Fark Yaratan Çift: Pasta Yerine Burma Kadayıf

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!