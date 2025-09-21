Cevdet Yılmaz TEKNOFEST'te: Teknoloji, Bağımsızlık ve Ekonomik Dönüşüm

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Son gün heyecanı ve gençlere vurgu

Yılmaz, festivalin son günündeki coşkuya dikkat çekerek özellikle ailelerin çocuklarıyla katılımının önemine değindi. Çocukken edinilen deneyimlerin hayat boyu etkili olduğunu belirten Yılmaz, "Çocuklarımızın, gençlerimizin burada neler başarıldığını görmeleri, bir öz güven kazanmaları, o heyecanı hissetmeleri çok kıymetli." dedi.

Yılmaz, çocukların her birinin geleceğe atılmış birer tohum olduğunu ve ileride daha güçlü bir TEKNOFEST nesliyle karşılaşılacağını ifade etti.

Teknoloji, bağımsızlık ve güvenlik

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna atıfta bulunarak, bunun en önemli unsurlarından birinin teknoloji olduğunu vurguladı. Söylemlerinden öne çıkan bölüm şöyle:

"Kendisi teknoloji üretmeyen bir ülkenin tam bağımsız olması mümkün değil. Sadece tüketen, başkalarının ürettiği teknolojileri tüketen bir ülkenin tam bağımsız olması mümkün değil. Dolayısıyla buradaki mesele aslında bir taraftan da ülkemizin bağımsızlığı meselesidir."

Yılmaz, küresel gerilimlerin arttığı bir dönemde teknolojiye sahip olmanın hem caydırıcılık hem de güvenlik açısından kritik olduğunu; savunma, sağlık ve diğer alanlarda teknolojinin güvenli bir yaşam için hayati önem taşıdığını belirtti.

Ekonomik ve sosyoekonomik etkiler

TEKNOFEST'in ekonomik etkilerine de dikkat çeken Yılmaz, "Teknoloji üreten ülkeler katma değeri yüksek bir ekonomi inşa ederler. Bu da sosyal refahı arttırır" dedi. Bugün Türkiye'nin ihracatta 10 milyar dolar'a yaklaştığını ve ilk on ülke arasında olduğunu kaydetti.

Yılmaz, "Önümüzdeki dönem inşallah buradaki teknolojiler birçok sektörü dönüştürecek. İş yapma biçimlerimizi dönüştürecek. Çok daha verimli bir ekonomik yapı inşa etmemize, katma değeri yüksek bir ekonomik yapı inşa etmemize vesile olacak." ifadelerini kullandı.

Tebrikler ve ziyaret detayları

Türkiye'nin bağımsızlığı, güvenliği ve refahı için yürütülen çalışmaları vurgulayan Yılmaz, başta Selçuk Bayraktar ve ekibi ile T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı olmak üzere tüm paydaş ve gönüllüleri tebrik etti.

Yılmaz, TEKNOFEST heyecanının dalga dalga büyüyerek 81 ili ve 86 milyon insanı kapsayacağını ve Türkiye'yi daha yüksek noktalara taşıyacağını söyledi. Ziyaret sırasında TİKA Başkanı Abdullah Eren, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül ve KÜME Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Kula ile stantları gezdi, festival ekibinden bilgi aldı ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.